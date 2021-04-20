Чехия может потребовать от России компенсацию за взрыв на складе боеприпасов в 2014 году

Агентство Associated Press утверждает, что правительство сейчас размышляет над тем, выдвинуть ли денежные претензии Москве. Чешское радио, в свою очередь, передает, что убытки от ЧП оцениваются в десятки миллионов евро.

На днях из Праги были высланы 18 сотрудников российского посольства, которых местные власти сочли офицерами ГРУ и СВР. Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву и назвала отравителей из Солсбери Петрова и Боширова разыскиваемыми по этому делу. Власти при этом не считают инцидент нападением на страну, так как целью, предположительно, был болгарский торговец оружием. Москва любую причастность к событиям отвергает.