США назвали эскалацией предстоящее закрытие Россией части акватории Черного моря

Об обеспокоенности Вашингтона в связи с планами российских военных говорится в заявлении Госдепартамента.

Минобороны решило приостановить проход иностранных военных кораблей и других судов на полгода — с 24 апреля по 31 октября — в нескольких районах Черного моря. Об этом стало известно на фоне планов флота провести учебные стрельбы.