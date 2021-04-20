Национальная нефтяная корпорация Ливии приостанавливает добычу и отгрузку через порт Эль-Хариг

Компания на своей странице в фейсбуке объявила введение режима форс-мажора в связи с отказом местного Центробанка выделить деньги нефтяному сектору, что привело к возникновению задолженностей. Национальная нефтяная корпорация утверждает, что ЦБ потратил более миллиарда ливийских динаров на «фиктивные контракты и ненужные товары».

По некоторым подсчетам, ежедневно убытки от остановки работы порта могут достигать почти 30 миллионов долларов.