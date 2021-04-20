Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:08, 20 апреля 2021

Национальная нефтяная корпорация Ливии приостанавливает добычу и отгрузку через порт Эль-Хариг

Компания на своей странице в фейсбуке объявила введение режима форс-мажора в связи с отказом местного Центробанка выделить деньги нефтяному сектору, что привело к возникновению задолженностей. Национальная нефтяная корпорация утверждает, что ЦБ потратил более миллиарда ливийских динаров на «фиктивные контракты и ненужные товары».
По некоторым подсчетам, ежедневно убытки от остановки работы порта могут достигать почти 30 миллионов долларов.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 апреля Поздравить…

5 293 6 6072 15.04
Блоги

Рожденные 14 апреля Поздравить…

5 264 6 5541 14.04
Новости

Климов убежден, что Россия не может быть причастна к взрывам на чешских складах боеприпасов Действия Чехии по высылке дипломатов Андрей Климов ранее объяснил желанием Праги выслужиться перед НАТО

5 49 6 6088
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Про рост цен в разы на отечественных курортах без истерики, но с душком Я бы не обращал внимание на вопли о росте цены в разы, это глупости, а вот то, что Крым не готов качественно заместить россиянам зарубежный отдых и нарастив турпоток качественно его отработать— это факт…

5 56 6 6997 19.04
Блоги

УФСИН РФ: Принято решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных В настоящее время его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия…

5 214 6 27295 19.04
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Сегодня речь идет о достоинстве Все политические развилки и разногласия с Навальным остались далеко позади. Речь — о его демонстративном убийстве, которое совершается на наших глазах…

5 281 6 37329 19.04
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

В таких ситуациях нация проверяется на патриотизм Хотелось бы, чтобы после таких заявлений хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали для себя невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору…

5 249 6 35065 13.04
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Выбор должен быть у каждого. А там как совесть подскажет Считаю лично для себя ханжеством ездить в отпуск в страны, занимающие в отношении России недружественную позицию. Никогда этого не делал и не намерен делать и впредь. Но это мой выбор…

5 141 6 23385 14.04
Новости

Власти Праги потребовали от России вернуть полгектара городского парка Стромовка На этом участке располагаются здания, принадлежащие российскому посольству

5 59 6 10271
Блоги

Конгресс интеллигенции: Предотвратить полномасштабную войну с Украиной! Россиянам нужно заниматься своей страной, навести в ней порядок, а не идти войной на соседей…

5 139 6 24752 15.04
Блоги

«Уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство» Комментарий Посольства России в США в связи с искажением госдепом памяти о первом космонавте Земли Ю.А.Гагарине…

5 224 6 40679 13.04
Новости

Песков: Обращения не могут стать поводом для действий президента в отношении мониторинга здоровья Навального в колонии Д.Песков отметил, что президент не инициировал проверок соблюдения прав А.Навального в колонии, в частности, права на допуск независимого врача…

5 56 6 10356
Блоги

МИД РФ: 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата» Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны…

5 53 6 10037 18.04
Новости

Соратник Навального Владимир Милов уехал из России в Европу По выражению Милова, у него есть важный участок работы, так что, посоветовавшись с коллегами он решил не попадать в «арестную ситуацию»...

5 58 6 11812
Новости

фото: duma.gov.ru В Госдуме намерены изучить информацию о готовящихся протестах и передать ее силовикам Соратники Навального ранее анонсировали общероссийский митинг в поддержку политика…

5 51 6 12442
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Гайдар общественных фрустраций Иными словами, вкладов этих не существовало НИ_КО_ГДА. Это были преимущественно деньги, выплаченные в виде зарплаты, под которые не существовало товарного обеспечения…

5 111 6 23321 13.04

Популярное за неделю

Новости

Предприниматель Олег Дерипаска обвиняет Росстат в манипуляции данными Он написал в своем Телеграм-канале, что доходы ниже прожиточного минимума сейчас имеют около 80-ти миллионов россиян, а не менее 20-ти миллионов…

5 54 6 22600
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Впервые на моих глазах президент США делает ровно то, чего от него добивался Кремль. Если Леонид Ильич Байден был агентом Кремля, он лучше бы не смог сделать…

5 70 6 106705 17.04
#слушать 49:01 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Как вы относитесь к объявлению Леонидом Волковым акции протеста?
5 44 6 14743 18.04
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Путин и три буквы Путин и три буквы 16 апреля Россия стала другой страной. Страной, в которой официально запрещено инакомыслие и критика власти…

5 65 6 293718 17.04
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Навальный, могила, памятник Путину, Петров и Боширов, нищета, патриарх и КГБ Навальный, могила, памятник Путину, Петров и Боширов, нищета, патриарх и КГБ Понятно, что русская тюрьма убийственна в принципе. Она и так смертельна… Вообще зачем Путин нанялся пиарщиком к Навальному?..

5 92 6 109356 19.04
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9087566
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4880681

Сегодня в эфире