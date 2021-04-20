Прокуратура запросила шесть лет колонии для бывшего главы Центра имени Хруничева

Александра Селиверстова обвиняют в особо крупной растрате. Как сообщает агентство «Интерфакс», для подсудимого также запросили штраф в полмиллиона рублей. Кроме того, ему могут запретить занимать руководящие должности в течение трех лет. Реальные сроки и крупные штрафы также потребовали назначить двум бывшим заместителям Селиверстова.

По мнению гособвинения, фигуранты дела растратили свыше 100 миллионов рублей при закупке металла для производства ракет «Протон» и «Ангара». Сами подсудимые настаивают, что вели обычную хозяйственную деятельность.