Минобороны отчиталось об авиаударах по базам террористов в Сирии

По подсчетам военного ведомства, близ Пальмиры были уничтожены до 200 боевиков, два десятка пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также полтонны боеприпасов и компонентов для создания самодельных бомб. Российские военные сообщают об имеющихся данных о готовящихся терактах в преддверии выборов президента Сирии – они назначены на 26 мая.
2021-04-20T04:08:07+03:00
2021-04-20T04:08:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 20 апреля 2021
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