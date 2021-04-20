Минобороны отчиталось об авиаударах по базам террористов в Сирии

По подсчетам военного ведомства, близ Пальмиры были уничтожены до 200 боевиков, два десятка пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также полтонны боеприпасов и компонентов для создания самодельных бомб. Российские военные сообщают об имеющихся данных о готовящихся терактах в преддверии выборов президента Сирии – они назначены на 26 мая.