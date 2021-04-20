Депутаты правящей партии Украины призвали президента разорвать дипотношения с Россией

Фракция «Слуга народа» в Верховной раде обратилась к Владимиру Зеленскому на фоне эскалации конфликта в Донбассе. В тексте, опубликованном на страницах нескольких депутатов в фейбсуке также предлагается внести законопроект о национальной обороне, призвать в армию резервистов и начать мобилизацию, а также обратиться к Вашингтону и Лондону за военной помощью. Об этом пишет газета «Коммерсант». Сколько депутатов поддерживают заявление, не уточнятся.

Накануне вечером завершились очередные переговоры в «нормандском формате». Они, по словам источника издания, закончились безрезультатно.