Американский посол не намерен возвращаться в США, несмотря на рекомендации российского МИД

Как утверждает издание Axois, позиция Джона Салливана заключается в том, что российская сторона должна заставить его уехать, если хочет, чтобы он действительно покинул Москву.

На прошлой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров рекомендовал Салливану отправиться в Вашингтон для консультаций после того, как было объявлено об ответных мерах на американские санкции. Накануне представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сказала, что это предложение все еще актуально.

Российский посол в США Анатолий Антонов, вернулся в Москву месяц назад после резких высказываний Джо Байдена в адрес Владимира Путина.