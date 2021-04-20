Apple вернет в свой онлайн-магазин сервис микроблогов Parler

О планах компании говорится в ее ответе на запрос члена Палаты представителей Конгресса США Кеннета Бака. Ранее он и другие представители Республиканской партии требовали объяснить, почему социальная сеть была недоступна в App Store. Apple отвечала, что приложение не соответствовало правилам.

Parler, популярная у сторонников Дональда Трампа, оказалась заблокирована и в других магазинах приложений после того, как крупные IT-компании решили, что соцсеть не принимает должных мер для защиты от опасного контента. Демократы США просили ФБР провести расследование в отношении Parler после беспорядков в здании Капитолия.