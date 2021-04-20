Вакцина «Спутник» будет доступна в Европе не раньше конца этого года

Такие сроки в интервью французской газете «Фиагро» назвал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. При этом он заметил, что, как и в случае с любой вакциной, сперва российский препарат должен получить одобрение от европейского регулятора. Досье, вероятно, будет изучено уже в ближайшие недели.

Накануне французский президент сказал, что не видит шансов ускорить вакцинацию в Европе с помощью «Спутника». В интервью американскому телеканалу CBS Эмманюэль Макрон отметил, что даже после одобрения вакцины, потребуется время для того, чтобы начать производить ее на территории ЕС.