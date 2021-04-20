Тело ребенка нашли под завалами дома в Нижегородской области

Здание частично обрушилось из-за взрыва бытового газа. Об этом сообщает МЧС. По данным спасателей, еще семь человек в ходе ЧП пострадали, среди них трое детей. Источник агентства ТАСС сообщает, что предварительной причиной взрыва называют утечку газа. В результате были разрушены как минимум четыре квартиры. Для жителей в местном доме культуры организовали пункт временного размещения. Заведено уголовное дело.
2021-04-20T03:07:41+03:00
2021-04-20T03:07:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 20 апреля 2021
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