В Пентагоне сообщили о дальнейшем наращивании российских войск на границе с Украиной

В американском военном ведомстве подсчитали, что Москва сосредоточила в регионе уже больше своих сил, чем в 2014 году. Представитель Минобороны США при этом отказался называть конкретные цифры, но призвал Россию проявить большую прозрачность относительно своих намерений.

В ответ на беспокойство, которое проявляет Запад из-за сосредоточения войск на украинской границе, в Кремле отмечали, что передислокация является внутренним делом страны и не должна беспокоить другие государства. В российском Минобороны это объясняли военными учениями.