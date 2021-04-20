Чехия будет приветствовать высылку офицеров российских спецслужб из стран ЕС и НАТО

Вице-премьер и глава МВД республики Ян Гамачек сказал, что Прага получила сильную поддержку от своих союзников, но ожидает, что их реакция будет еще более сильной. Эти слова были произнесены в аэропорте, где чиновник встречал сотрудников чешского посольства, объявленных Москвой персонами нон-грата.

Дипломатический скандал разразился после того, как Чехия выслала 18 сотрудников российского диппредставительства, назвав их представителями ГРУ и СВР. Это произошло на фоне обвинения российских спецслужб в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, произошедшем в 2014 году.