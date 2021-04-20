МЧС потушило пожар в доме в Нижегородской области, где произошел взрыв газа

В трехэтажном здании обрушились перекрытия. По данным спасателей, пострадали семь человек, в том числе трое детей. Из-под завалов удалось извлечь одного младенца. Судьба еще одного ребенка остается неизвестной. Источник агентства ТАСС сообщает, что предварительной причиной взрыва называют утечку газа. В результате были разрушены как минимум четыре квартиры. Для жителей в местном доме культуры организовали пункт временного размещения. Заведено уголовное дело.