МЧС потушило пожар в доме в Нижегородской области, где произошел взрыв газа

В трехэтажном здании обрушились перекрытия. По данным спасателей, пострадали семь человек, в том числе трое детей. Из-под завалов удалось извлечь одного младенца. Судьба еще одного ребенка остается неизвестной. Источник агентства ТАСС сообщает, что предварительной причиной взрыва называют утечку газа. В результате были разрушены как минимум четыре квартиры. Для жителей в местном доме культуры организовали пункт временного размещения. Заведено уголовное дело.
2021-04-20T02:10:37+03:00
2021-04-20T02:10:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 20 апреля 2021
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