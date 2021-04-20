Христианско-демократическая партия ФРГ повторно поддержала своего лидера в стремлении стать кандидатом в канцлеры

За Армина Лашета проголосовали более трех четвертей членов федерального правления. Вотум усиливает позиции главы партии в очной борьбе с лидером Христианско-социального союза Маркусом Зёдером за право стать претендентом на пост канцлера от правящего блока. Накануне Зёдер сказал, что оставит право решать, кто же возглавит список на выборах в Бундестаг, за старшим партнером – христианскими демократами. Ранее политики не могли договориться, кто же из них станет кандидатом.