Христианско-демократическая партия ФРГ повторно поддержала своего лидера в стремлении стать кандидатом в канцлеры

За Армина Лашета проголосовали более трех четвертей членов федерального правления. Вотум усиливает позиции главы партии в очной борьбе с лидером Христианско-социального союза Маркусом Зёдером за право стать претендентом на пост канцлера от правящего блока. Накануне Зёдер сказал, что оставит право решать, кто же возглавит список на выборах в Бундестаг, за старшим партнером – христианскими демократами. Ранее политики не могли договориться, кто же из них станет кандидатом.
2021-04-20T02:10:24+03:00
2021-04-20T02:10:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 20 апреля 2021
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