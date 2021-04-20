Россия и Украина по-разному оценили переговоры стран «нормандской четверки»

Информационные агентства со ссылкой на источники сообщили, что встреча закончилась безрезультатно. Собеседник ТАСС также обвинил Францию, Германию и Украину в имитации и стремлении затянуть переговорный процесс ценой «жертв и разрушений в Донбассе».

В свою очередь официальная делегация Киева отметила, что переговоры прошли в режиме конструктивной рабочей атмосферы. В частности, обсуждался вопрос соблюдения режима прекращения огня – реального и полноценного.