Операторов связи хотят обязать хранить данные о передаче информации через интернет в течение трех лет

Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму. Как сообщает агентство «Интерфакс», речь идет о голосовых и текстовых сообщениях, видео, изображениях, звуках и других сообщениях. Инициатива предполагает, что вся эта информация должна быть по требованию доступна правоохранительным органам. Новые правила должны вступить в силу спустя 90 дней с момента официальной публикации закона.