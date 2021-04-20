Операторов связи хотят обязать хранить данные о передаче информации через интернет в течение трех лет

Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму. Как сообщает агентство «Интерфакс», речь идет о голосовых и текстовых сообщениях, видео, изображениях, звуках и других сообщениях. Инициатива предполагает, что вся эта информация должна быть по требованию доступна правоохранительным органам. Новые правила должны вступить в силу спустя 90 дней с момента официальной публикации закона.
2021-04-20T02:08:18+03:00
2021-04-20T02:08:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 20 апреля 2021
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