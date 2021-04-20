Российские власти планируют использовать новую орбитальную станцию как перевалочный пункт на пути к Луне

Это одна из функций, и она сейчас очень серьезно рассматривается, сказал вице-премьер Юрий Борисов. Ранее он говорил, что с 2025 года Россия хочет отказаться от участия в проекте Международной космической станции. Заместитель премьера мотивировал это старением конструкций МКС, чье состояние может привести к катастрофе.

В «Роскосмосе» уточнили, что окончательное решение насчет полетов на станцию будет принято после 2024 года.