Только 15% туристов, планировавших слетать в Турцию, в качестве альтернативы выбрали российские курорты

Еще около 20% перебронировали путевки на другие направление, среди которых лидирует Куба. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров.

Оперативный штаб резко ограничил авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня. Это объяснили неблагополучной ситуацией по коронавирусу на популярных туристических направлениях. На весну в Турцию было забронировано порядка полумиллиона путевок.