Грузинская власть и оппозиция подписали соглашение, предложенное Брюсселем

Об этом в твиттере написал глава Евросовета Шарль Мишель. Документ, который был призван помочь стране преодолеть политический кризис помимо примирения стороны предусматривает амнистию для всех фигурантов дела о беспорядках на митинге в июне 2019 года.

Прошлой осенью грузинская оппозиция отказалась признавать итоги парламентских выборов. Мишель предложил провести досрочные выборы в 2022 году в случае, если в ходе предстоящего голосования в местные органы власти правящая партия не сможет заручиться поддержкой по меньшей мере 43%.