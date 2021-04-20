В Евросоюзе считают обоснованными подозрения Чехии в причастности России к взрыву на складе боеприпасов

В коммюнике, опубликованном Брюсселем говорится, что ЕС полностью солидарен с Прагой и сожалеет о реакции России, выславшей 20 сотрудников чешского посольства. В Европе также разделяют мнение о том, что к взрыву, произошедшему в 2014 году причастны те же агенты ГРУ, которые стоят за отравлением экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Ранее власти Чехии объявили в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова. При этом в МВД считают, что целью спецслужб был не склад боеприпасов: бомба должна была взорваться позже, после прибытия груза в Болгарию.