Следователи завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области

Из-за ЧП, произошедшего в селе Маргуша, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Начался пожар. По последним данным пострадали четверо взрослых и четверо детей. Из-под завалов спасатели извлекли девочку в возрасте 2,5 месяцев. Судьба еще одного ребенка остается неизвестной. Власти разворачивают для эвакуированных жителей несколько пунктов временного размещения. Что стало причиной взрыва выясняется.
2021-04-20T01:05:33+03:00
2021-04-20T01:05:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2824674-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:05, 20 апреля 2021
Загрузка комментариев...