В России представят первую в мире вакцину от КОВИД-19 для животных

Ученые из Федерального центра охраны животных, которые и разработали препарат называли его Карнивак-Ков. Прежде всего вакцину ждут на фермах, в особенности тех, где разводят пушных животных, но и домашним животным, в частности кошкам и собакам, она вполне может помочь. Медикамент уже зарегистрировали и он доступна для предзаказа. Испытания провели осенью прошлого года на кошках, собаках, песцах, норках, лисах и других животных. Они показали, что вакцина безвредна для пациентов и формирует антитела в ста процентах случаев. Ученые обещают, что животные будут оставаться под защитой не менее полугода. Это предстоит уточнить по мере применения Карнивак-Кова. При этом, вакцина отличается от той, что разработана для человека.

Российские ученые полагают, что риск передачи коронавируса от животного к человеку минимален.