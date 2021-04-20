Чехия отказалась публиковать отчет о взрывах на складе оружия, в организации которых обвиняют российские спецслужбы

Власти Чехии отказались публиковать отчет о взрывах на складе оружия, в организации которых обвиняют российские спецслужбы. Между тем правительство отказало Москве в возможности сотрудничать в крупном энергетическом проекте.

Взрыв на складе в Врбетице, который, по данным чешских спецслужб, спланировали известные по делу Скрипалей сотрудники ГРУ Петров и Боширов не был терактом. Атака была направлена не против республики, а на болгарского торговца оружием, который собирался продать боеприпасы противникам России. Такие комментарии в понедельник вечером дал премьер страны Андрей Бабиш.

Несмотря на желание главы правительства, отчет о происшествии, в результате которого в 2014 году погибли два человека, не будет опубликован.

По мнению Бабища, дипломатический ответ Москвы на высылку из Праги двух десятков российских дипломатов был неадекватным. Премьер анонсировал дополнительные меры, в том числе на общеевропейском уровне. Чехия лишила Росатом возможности участвовать в тендере на модернизацию атомной электростанции в Дукованах. Среди конкурсантов остались компании Южной Кореи, Франции и США.

В российском МИДе накануне высказали предположения, что Прага с обвинениями в адрес России пытается прикрыть свои внутриполитические проблемы.