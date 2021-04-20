В интернете появилась база с персональными данными сторонников Алексея Навального

В интернете появилась база с персональными данными некоторых сторонников Алексея Навального, зарегистрировавшихся на сайте акции в его поддержку. В двух Excel-файлах более 160 тысяч строк с именами, датами рождения, домашними адресами, телефонами, местами работы и учебы, сообщил телеграм-канал «Утечки информации». Его администратор Ашот Оганесян пояснил «Русской службе Би-би-си», что речь идет об «обогащении базы»: утекшие ранее с сайта «Свободу Навальному!» электронные адреса в автоматическом режиме прогнали через базы персональных данных, которые попали в свободный доступ ранее.

Как сообщает телеканал «Дождь», люди стали получать письма со своими персональными данными. Некоторые получатели говорят, что присланная им информация устаревшая.