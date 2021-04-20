Европейский суд по правам человека направил России вопросы по условиям содержания Алексея Навального в колонии

Европейский суд по правам человека направил России вопросы по условиям содержания политика Алексея Навального в колонии. Это произошло в рамках жалобы оппозиционера, которую суд в Страсбурге принял на рассмотрение и намерен изучить в приоритетном порядке.

В ЕСПЧ намерены выяснить у российских властей, совместимо ли содержание Навального в колонии №2 в Покрове с его правом на жизнь, предусмотренном Конвенцией по правам человека. Кроме того, инстанция хочет выяснить, соответствует ли нормам документа медицинская помощь политику, а также как на его здоровье влияют последствия прошлогоднего отравления. Обоснованием для этих вопросов ЕСПЧ считает жалобы Навального на свое состояние и объявленную им голодовку из-за отказа допустить к оппозиционеру выбранного им врача. На эти вопросы Россия должна ответить до середины июля.

Впрочем, помимо этого суд в Страсбурге намерен также выяснить, были ли препятствия для того, чтобы исполнить еще одно вынесенное решение по ситуации с Навальным. В феврале ЕСПЧ потребовал освободить политика из-под стражи, сославшись на одно из правил своего регламента. Оно касается прямой угрозы жизни или здоровью и обычно используется в делах, связанных с экстрадицией и высылкой мигрантов, когда на родине им могут грозить пытки или казнь. В Москве решение ЕСПЧ выполнять отказались.

В конце марта Навальный объявил голодовку, жалуясь на то, что ему не оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Тогда он жаловался на сильные боли в спине и ноге. Несколько дней назад соратники политика заявили об ухудшении его самочувствия и риске почечной недостаточности и остановки сердца.