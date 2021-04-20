При взрыве газа в жилом доме в Нижегородской области пострадали 8 человек, в том числе четверо детей

Состояние взрослых средней тяжести. Дети, среди которых два грудных младенца, отделались в основном ушибами и ссадинами. Их обследуют на скрытые переломы, рассматривается вопрос о транспортировке в детскую областную больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

В МЧС говорят о семи пострадавших.

Взрыв произошел в трехэтажном жилом доме в селе Маргуша. По данным МЧС, после этого возник пожар, разрушены минимум четыре квартиры. Свыше 30 жильцов эвакуировали. Для них организован пункт временного размещения в местном доме культуры. На данный момент продолжает гореть кровля здания, площадь пожара составляет, по уточненным данным, 900 квадратных метров. Всего в ликвидации последствий происшествия задействовано свыше 200 человек и 50 единиц техники. По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка газа.