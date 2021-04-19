Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу на условия содержания Алексея Навального в покровской колонии

Как отмечается в пресс-релизе ЕСПЧ, жалоба от адвокатов политика поступила в начале апреля, решение по ней приняли 16-го. Сегодня российским властям передали ряд вопросов. Суд спрашивает, в частности, совместимо ли содержание Навального под стражей с его правом на жизнь, предусмотренным европейской Конвенцией о защите прав человека, а также совместимо ли с ней текущее состояние здоровья политика и доступное ему лечение.

Ранее ЕСПЧ потребовал освободить Навального из СИЗО, поскольку увидел угрозу его жизни или здоровью.

Навальный с 31 марта держит голодовку в колонии с требованием допустить к нему независимого врача. Оппозиционер жалуется на проблемы со здоровьем — сильные боли в спине и ногах. По словам адвоката, с момента прибытия в колонию политик похудел на 15 кг.

Сегодня ФСИН сообщила о переводе Навального из покровской колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. Навальному с его согласия назначат витаминную терапию.

