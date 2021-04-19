Утечка газа считается предварительной причиной взрыва в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.
«Пока рассматривается версия утечки газа в одной из квартир трехэтажного дома», —
сказал собеседник агентства.
Утечка газа могла стать причиной взрыва в жилом доме в Нижегородской области
Утечка газа считается предварительной причиной взрыва в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.