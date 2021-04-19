Письмо с требованием допустить к Навальному независимых врачей подписали уже свыше 110 деятелей культуры со всего мира

Письмо с требованием допустить к Алексею Навальному независимых врачей подписали уже свыше 110 деятелей культуры со всего мира. Газета Le Monde опубликовала обновленный список. Ранее было около 80 подписантов. Под открытым письмом к Владимиру Путину появились подписи, в том числе, актрисы Эммы Томпсон, директора Института России при Лондонском королевском колледже Сэма Грина, певицы Патти Смит и двух нобелевских лауреатов — польской писательницы Ольги Токарчук и перуанского прозаика и драматурга Марио Варгас Льоса.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сегодня заявил, что главе государства докладывают о подобных письмах, но они «не могут стать поводом для действий президента».

