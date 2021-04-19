Чехия заявила о связи подозреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери со взрывами на складе боеприпасов в Чехии

Генпрокуратура Чехии заявила о связи подозреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери со взрывами на складе боеприпасов в Моравии в 2014 году. Взрыв не должен был произойти на территории Чехии, целью атаки были боеприпасы, которые хранились у болгарского торговца оружием и предназначались на экспорт, заявил генпрокурор страны Павел Земан.

В минувшую субботу власти Чехии объявили в розыск предполагаемых сотрудников российской разведки Александра Петрова и Руслана Боширова. Прага также выслала 18 российских дипломатов, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.