Лишь 15% россиян, которые не смогут попасть в Турцию, перебронируют путевки на российские направления.

Лишь 15% россиян, которые не смогут из-за ограничения авиасообщения попасть в Турцию, перебронируют путевки на российские направления. Большинство из них ожидают, когда откроют Турцию. Примерно 20% выбирают другие страны, в том числе Кубу и Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом рассказал Эху вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин

Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня объяснив это ситуацией с коронавирусом в этих странах. Всего на этот период россияне забронировали более 500 тысяч туров в Турцию, примерно на 32 миллиарда рублей.

