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22:03, 19 апреля 2021

Европейский суд по правам человека направил России ряд вопросов по поводу условий содержания в колонии Навального

Европейский суд по правам человека направил России ряд вопросов по поводу условий содержания в колонии Алексея Навального. ЕСПЧ, в частности, интересуется, совместимо ли его содержание под стражей с правом на жизнь, как последствия прошлогоднего отравления влияют на текущее состояние здоровья политика и подвергается ли он жестокому обращению.
Кроме того, ЕСАЧ спрашивает, есть ли объективные препятствия для исполнения его решения о немедленном освобождении Навального. Согласно документу, размещенному на сайте суда, ответы от российского правительства ожидаются до 12 июля. Суд также пообещал рассмотреть жалобу защиты Навального в приоритетном порядке.

Допустить к Навальному врачей, которым он доверяет, призвал сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что политик имеет право на помощь медиков по собственному выбору. С аналогичным призывом выступил и комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович. Она также потребовала освободить оппозиционера.

Тем временем, открытое письмо к Владимиру Путину с требованием допустить врачей к Навальному подписали уже свыше 110 деятелей культуры из разных стран. Французская газета Монд обновила сегодня их список. Ранее под письмом было порядка 80 подписей актеров, музыкантов, художников и литераторов, в том числе шесть Нобелевских лауреатов.

 Адвокат Илья Новиков считает недостаточными требования допустить врачей к Алексею Навальному. Новиков считает, что необходимо и возможно требовать освободить Навального.



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