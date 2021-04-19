Власти Праги потребовали от России вернуть полгектара городского парка Стромовка

На этом участке располагаются здания, принадлежащие российскому посольству.

Формально земля в Праге, на которой находятся здания дипмиссии, принадлежат Чехии. На этом основании власти города попросили правительство о том, чтобы эта территория вновь стала частью парка Стромовка. По данным чешских СМИ, в мэрии хотят вернуть территорию российского посольства в границы августа 1968 года. Также там призвали скорректировать число парковочных мест для российских дипломатов – до такого количества, как у чешских дипломатов в Москве.

В российском МИДе в ответ на эти территориальные претензии сказали, что земельные участки были переданы СССР на основании действующих еще с 1970-х годов соглашений с Чехословакией. Ранее, утверждают во внешнеполитическом ведомстве, при спорах задействовался механизм экспертных консультаций. Однако в МИДе в контексте конфликта решили упомянуть о чешской недвижимости в центре Москвы. Как говорят в министерстве, на случай, если власти Праги решат прибегнуть к другим методам относительно российского имущества. Какие именно меры в таком случае примут в Москве, не уточняется.

Имущественный спор разразился на фоне скандала между Россией и Чехией из-за взрыва на складе боеприпасов в Моравии в 2014 году. Прага обвинила в случившемся Москву и выслала почти два десятка российских дипломатов. Россия приняла аналогичные меры. Этим вечером высланные сотрудники обоих посольств вылетели в свои страны.