МИД России ответил на требование Чехии вернуть землю под посольством в Праге

МИД России в ответ на требования властей Праги освободить часть территории российского посольства напомнил, что у Чехии есть немало недвижимости в центре Москвы. Об этом говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

Ранее староста района Прага-7 Ян Чижинский сообщил, что Пражский городской совет обратился к правительству страны с требованием вернуть часть городского парка Стромовка, которую занимает сейчас посольство России. По его словам, территорию надо привести в соответствие с границами до 68-го года.