ВОЗ рекомендует не делать вакцинацию от коронавируса обязательным условием для въезда в страны

Всемирная организация здравоохранения рекомендует не делать вакцинацию от коронавируса обязательным условием для въезда в страны. Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации считает, что это усилит неравенство и напомнит о неравномерном распределении вакцин. Об этом говорится в отчете по итогам совещаний . В ВОЗ также напомнили, что антикоронавирусные меры, применяемые для прибывающих, должны учитывать степень риска заражения и местные эпидемиологические условия.

Вместе с тем глава ВОЗ Тедрос Гебриейсус считает, что пандемия COVID-19 по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию международного значения в области здравоохранения.