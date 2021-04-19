Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова к сотрудничеству с партнерами, если найдутся желающие в этом поучаствовать. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, станция сможет стать перевалочным пунктом для длительных космических полетов, в том числе на пути к Луне.

Борисов также сообщил, что станцию планируют поднять на высокоширотную орбиту, что позволит охватить всю территорию России и Арктики.

Ранее сообщалось, что Россия может выйти из проекта МКС в связи с ухудшением технического состояния российского сегмента и планирует построить собственную станцию.