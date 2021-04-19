Алексею Навальному присудили премию Женевского форума по правам человека и демократии

Межрегиональная коалиция из 25 правозащитных организаций собирается отметить политика «за необычайное мужество и героические усилия, направленные на то, чтобы заявить о грубых нарушениях прав российского народа режимом Путина», — заявил исполнительный директор УОН Уотч Хиллел Нойер.

Поскольку сам Навальный находится в колонии, Премию Мужества от его имени получит его 20-летняя дочь Дарья на Женевском саммите 8 июня.