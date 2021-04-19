Только 15% россиян, которые не смогли попасть в апреле в Турцию, перебронируют путевки на российские направления

Только 15% россиян, которые не смогли попасть в апреле в Турцию из-за закрытия границ, перебронируют путевки на российские направления. Это около 50-60 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе. По ее словам, около 20% перебронируются на другие направления, из которых на данный момент лидирует Куба. Оставшаяся часть, это около 60%, пока ждут других дат в Турцию.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня, объяснив это ситуацией с коронавирусом в этих странах. Всего на этот период россияне забронировали 500 тысяч туров в Турцию примерно на 32 млрд рублей.

