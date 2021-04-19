Чехия подтвердила, что подозреваемые в организации взрыва на складе боеприпасов в 2014 причастны к делу Скрипалей

Генпрокуратура Чехии подтвердила, что подозреваемые в организации взрыва на складе боеприпасов в 2014 году причастны к делу Скрипалей в Великобритании. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на генпрокурора Павла Земана. По его словам, целью взрыва были боеприпасы, которые хранились у болгарского торговца оружием и предназначались для экспорта. Об этом же сегодня заявил и премьер-министр страны Андрей Бабиш. Он не стал расценивать произошедшее как акт государственного терроризма.

В минувшую субботу власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. В Праге их назвали сотрудниками разведки, работающими под прикрытием.

МИД в ответ объявил о высылке 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. Этим вечером дипломаты обеих стран улетели на родину.

