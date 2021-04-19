ЕСПЧ в приоритетном порядке рассмотрит жалобу Алексея Навального на условия содержания в колонии.

Европейский суд по правам человека в приоритетном порядке рассмотрит жалобу Алексея Навального на условия содержания в колонии. Кроме того, ЕСПЧ поставил правительству России ряд вопросов.

Суд, в частности, интересуется, совместимо ли содержание политика под стражей с его правом на жизнь, как последствия прошлогоднего отравления влияют на его текущее состояние здоровья и подвергается ли он жестокому обращению. Кроме того, ЕСПЧ интересуется, есть ли объективные препятствия для исполнения решения суда, который еще в феврале потребовал освободить оппозиционера. Ответы на поставленные вопросы ЕСПЧ ожидает до 12 июля.

Ранее в Европейский суд обратилась защита Навального в связи с условиями его содержания в колонии. Ранее глава Минюста Константин Чуйченко говорил, что требование ЕСПЧ к России немедленно освободить политика из-под стражи заведомо неисполнимо.

