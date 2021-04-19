Мосгорсуд запретил Соратникам политика ознакомиться с ними, сославшись на то, что документы составляют гостайну. Об этом сообщил в телеграм-канале директор фонда Иван Жданов. По его словам, участники процесса смогут изучить материалы дела только в день заседания 26 апреля.
Кроме того, ему сообщили, что в процессе сможет участвовать только адвокат.
Напомню, ранее российские власти признали ФБК* иностранным агентом.
Материалы дела о признании ФБК* и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями засекретили.
Мосгорсуд запретил Соратникам политика ознакомиться с ними, сославшись на то, что документы составляют гостайну. Об этом сообщил в телеграм-канале директор фонда Иван Жданов. По его словам, участники процесса смогут изучить материалы дела только в день заседания 26 апреля.