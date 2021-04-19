В Иркутской области сгорел дом свидетельницы по делу о пытках многодетной матери в полиции Усолья Сибирского.

В Иркутской области сгорел дом свидетельницы по делу о пытках многодетной матери Марины Рузаевой в полиции Усолья Сибирского. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт». Пожар произошел накануне. Огонь также уничтожил соседний дом.

Рузаева рассказывала, что в январе 2016 года ее пять часов пытали в полиции ради признания в убийстве соседа. СК четыре раза прекращал дело о пытках, но прошлым летом его все же передали в суд. Правозащитник Павел Глущенко связывает с этим произошедший пожар.

