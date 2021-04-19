Премьер Чехии Андрей Бабиш не расценивает взрыв на складе боеприпасов в 2014 году как акт гостерроризма

Премьер Чехии Андрей Бабиш не расценивает взрыв на складе боеприпасов в 2014 году как акт государственного терроризма. Речи о нападении России на Чехию не идет. Это было нападение сотрудников российских спецслужб на товар, принадлежащий болгарского торговца оружием, — сказал Бабиш на брифинге после заседания правительства. По его словам, он хотел, чтобы материалы об инциденте были рассекречены, но расследование продолжается.

В минувшую субботу власти Чехии обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву. Власти выслали из страны 18 российских дипломатов. Сегодня они улетели в Москву.

В ответ Москва выслала 20 сотрудников посольства Чехии. Примерно полчаса назад, как сообщает ТАСС, самолет с ними вылетел из аэропорта Шереметьево.