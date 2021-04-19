Суд Воронежа оправдал 11 участников митингов в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января

На них были составлены протоколы по административной статье о нарушении правил проведения митинга. Судья Советского районного суда Лилия Винокурова обосновала свое решение тем, что обвинение не предоставило объективных доказательств, — сообщает Новая газета.

Среди оправданных оказался сотрудник Воронежского штаба Навального Андрей Ахмедулов. Издание отмечает, что в марте судья того же суда Алексей Кавешников прекратил дела семерых задержанных на митингах. Еще по одному человеку оправдали в Ленинском и Железнодорожном районных судах.

