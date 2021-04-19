Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал российские власти пустить к Навальному врачей, которым он доверяет

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам консультаций глав МИДов стран ЕС. По его словам, в Евросюзе в курсе перевода политика в тюремную больницу во Владимире, но считает, что он имеет право на помощь медиков по собственному выбору.

Ранее сегодня комиссар Совета Европа по правам человека Дунья Миятович призвала обеспечить оппозиционеру полный доступ к медицинской помощи и освободить его. Она напомнила, что ЕСПЧ признал необоснованным приговор по делу Ив Роше, по которому политику заменили условный срок на реальный.

Также сегодня Европейский суд по правам человека постановил закрыть для общественности любые документы, связанные с состоянием здоровья Навального — они должны рассматриваться как конфиденциальные, — говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

Навальный объявил голодовку в колонии 31 марта, требуя допустить к нему гражданских врачей. Он жалуется на боли в спине и ногах. Как сообщил в Twitter соратник оппозиционера Леонид Волков, сегодня с Навальным в колонии смог встретиться адвокат. Он подтвердил, что тот не прекращает голодовку, гражданских врачей к нему по-прежнему не допускают. В тюремной больнице политику с его согласия назначили витаминную терапию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит, что обращения на имя президента не могут стать поводом для действий главы государства в отношении отслеживания состояния здоровья Алексея Навального в колонии. По словам Пескова, президент работает над посланием Федеральному собранию.