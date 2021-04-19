Кунцевский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей рэп-музыканта Антона Кузнецова, задержанного на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Его признали виновным в участии в несогласованной акции, — сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Оксану Опаренко. По ее словам, хип-хоп исполнитель известный под псевдонимом Антоха МС, не был протестующим. Во время задержания он шел по подземному переходу на тверской улице, чтобы там играть.
2021-04-19T19:34:04+03:00
2021-04-19T19:34:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 19 апреля 2021
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