Кунцевский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей рэп-музыканта Антона Кузнецова, задержанного на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Его признали виновным в участии в несогласованной акции, — сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Оксану Опаренко. По ее словам, хип-хоп исполнитель известный под псевдонимом Антоха МС, не был протестующим. Во время задержания он шел по подземному переходу на тверской улице, чтобы там играть.