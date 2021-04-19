Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Google

Компанию, котоаря владеет видеохостингом YouTube обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на рынке таких сервисов. Как сообщается на сайте ведомства, поводом к расследованию стало заявление Центра интернет-технологий, который пожаловался на блокировку, удаление аккаунтов и контента пользователей на YouTube.

По мнению ФАС, правила видеохостинга по работе с аккаунтами и контентом непрозрачны, необъективны и непредсказуемы.