Мосгорсуд запретил соратникам Навального ознакомиться с материалами дела о признании ФБК экстремистскими организациями

Мосгорсуд запретил соратникам Алексея Навального ознакомиться с материалами дела о признании ФБК* и штабов политика экстремистскими организациями. Это объяснили наличием в них гостайны, — сообщил директор Фонда Иван Жданов со ссылкой на определение суда. По его словам, участники процесса смогут изучить документы только в день заседания, 26 апреля, в спецчасти Мосгорсуда.

Напомним – прокуратура Москвы потребовала признать организации, созданные Навальным, экстремистскими. ФБК* уже признан иностранным агентом.

