Шествие «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-формате. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

«Сегодня стартовал прием заявок на шествие «Бессмертный полк» онлайн. Мы посмотрели, как в прошлом году была востребована акция, и не только в связи с тем, чтобы были ограничения из-за пандемии, но и потому, что многие люди не могли принять участие, находясь за границей, или в пожилом возрасте. Для них было очень приятно, что такой формат появился. Поэтому мы приняли решение, что в этом году мы продолжим эту работу, усовершенствуем нашу платформу, учтя все пожелания, которые были высказаны гражданами», — сказала она.

По словам Е.Цунаевой, как и прошлом году будет возможность подать заявки не только у жителей России, но и у соотечественников за рубежом. «Шествие будет транслироваться только 9 мая в 15.00 по местному времени, и заявки будут распределяться по регионам. На сайте polkrf.ru указан телефон горячей линии, куда можно позвонить и задать вопросы», — уточнила она.

Е.Цунаева также отметила, что особое внимание будет уделяться модерации. «Будут помогать модерировать «Бессмертный полк» наши «Волонтеры победы» и другие активисты. Мы опасаемся провокаторов, которые размещали в шествии фотографии не наших дорогих победителей, а нацистских преступников, коллаборационистов и пособников фашистов, и также просто хулиганские фотографии. Поэтому мы готовимся. Также фотографии на соответствие.

будет отсматривать робот», — добавила она.

Что касается очного формата, Е.Цунаева сообщила, что к нему организаторы тоже готовились. «Но эпидемиологическая ситуация и требования Роспотребнадзора таковы, что мы как организаторы не готовы взять на себя ответственность за их выполнение и за безопасность здоровья участников шествия. Поэтому мы, к сожалению, вынуждены сосредоточиться на формате онлайн. Но надеемся, что требования Роспотребнадзора изменятся, будут помягче, и мы сможем организовать очное шествие 24 июня», — заключила она.