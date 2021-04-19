Акция «Бессмертный полк» пройдет 9-мая в онлайн-формате

Такое решение принято из-за пандемии коронавируса и жестких требований Роскомнадзора. Об этом сообщила Эху сопредседатель центрального штаба движения Елена Цунаева.

Цунаева надеется, что в традиционном формате акцию «Бессмертный полк» удастся провести 24 июня, в годовщину Парада Победы 45-го года.

